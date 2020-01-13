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13 января 2020, понедельник, 13:20 123
Судебная власть 2020-01-13T16:00:03+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура открыла дело против Трубы

Генпрокуратура открыла дело против Трубы

Елизавета Драбкина
Генпрокуратура, ГБР, Роман Труба
Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о возможном разглашении бывшим директором Государственного бюро расследований Романом Трубой сведений досудебного расследования.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), которое он опубликовал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

В нем говорится, что 13 декабря данные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) и ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия) Уголовного кодекса.

Отмечается, что дело было поручено вести Главному следственному управлению Национальной полиции.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать записи с возможным участием Трубы.

Ранее временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о существенных нарушениях в работе бюро.

Также Зверобой после допроса в ГБР подала заявление на Трубу.

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