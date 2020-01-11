Офис Генпрокурора расследует авиакатастрофу в Иране как умышленное убийство

Офис Генерального прокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины"(МАУ) в Тегеране (Иран).

Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном сбивания самолета авиакомпании МАУ военными этой страны, Офисом Генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления по которому открыто производство. Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета", - говорится в нем.

Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть уже на следующей неделе.

Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января. При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.