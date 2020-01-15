Зеленський закликав Німеччину допомогти покарати винних у збитті літака МАУ в Ірані

Президент Володимир Зеленський закликав Німеччину політично посприяти залученню до кримінальної відповідальності винних в аварії пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня, а також виплаті сім'ям загиблих і компанії-перевізнику компенсації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у середу Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Канцлер висловила співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака.

Зеленський подякував Меркель за слова підтримки та готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого та неупередженого розслідування катастрофи.

Президент також розповів їй, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських фахівців. Глава держави очікує ефективного розслідування трагедії.

Як повідомляли Українські Новини, глави МЗС п'яти країн зустрінуться в Лондоні з-за авіакатастрофи в Ірані.

11 січня, до закінчення роботи міжнародної комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.