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  • Главы МИД пяти стран встретятся в Лондоне из-за авиакатастрофы в Иране
15 января 2020, среда, 10:51 27
Политика 2020-01-15T10:51:11+02:00
Українські Новини
Главы МИД пяти стран встретятся в Лондоне из-за авиакатастрофы в Иране

Главы МИД пяти стран встретятся в Лондоне из-за авиакатастрофы в Иране

Надежда Комендантова
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Вадим Пристайко , МИД, министр иностранных дел
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Министр иностранных дел Вадим Пристайко 15-16 января проведет в Лондоне встречи с министрами иностранных дел Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана для координации усилий по обеспечению надлежащего расследования крушения пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"15-16 января 2020 министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В рамках визита министр примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета МАУ рейса PS 752 в Тегеране", - сказано в нем.

Рейсовый самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Как сообщали Українськi Новини, 11 января, до окончания работы международной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Тем временем, Президент Владимир Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана в сбивании украинского самолета МАУ.

Больше новостей о: Крушение Boeing-737 МАУ в Иране Вадим Пристайко МИД министр иностранных дел

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