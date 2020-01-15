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15 січня 2020, середа, 14:13 8
Силові структури 2020-01-15T14:14:21+02:00
Українські Новини
Голова НАЗК задекларував позашляховик дружини і півмільйона гривень зарплати у Генпрокуратурі

Голова НАЗК задекларував позашляховик дружини і півмільйона гривень зарплати у Генпрокуратурі

Валерия Драгомирова
НАЗК, декларація про доходи, Олександр Новіков
Олександр Новіков. Скріншот: ТСН
Олександр Новіков. Скріншот: ТСН

Голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков задекларував 160 тис. гривень готівкою, позашляховик KIA, що належить дружині, і оренду квартири площею 59,3 кв. м у Києві за 2019 рік.


Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Також Новіков задекларував викрадений автомобіль Subaru Forester 2008 року випуску, який належить його родичу, автомобіль ВАЗ 21099 1996 року випуску, переданий йому за дорученням, 563 185 гривень зарплати у Генпрокуратурі, 227 тис. гривень доходу дружини від підприємницької діяльності.

У Новікова немає свого житла і земельних ділянок.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призначив на посаду голови НАЗК прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова.

Крім того, новий голова НАЗК Олександр Новіков вважає перевірку декларацій топ-чиновників пріоритетними для відомства.

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