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15 января 2020, среда, 13:21 20
Силовые структуры 2020-01-15T13:45:01+02:00
Українські Новини
Новый председатель НАПК считает проверку деклараций топ-чиновников приоритетными для ведомства

Новый председатель НАПК считает проверку деклараций топ-чиновников приоритетными для ведомства

Валерия Драгомирова
НАПК , Декларации чиновников, антикоррупционная стратегия, Александр Новиков
Александр Новиков. Скриншот видео ТСН
Александр Новиков. Скриншот видео ТСН

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков считает утверждение антикоррупционной стратегии и автоматизацию полных проверок деклараций топ-чиновников приоритетами работы ведомства.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"Первым своим заданием вижу утверждение антикоррупционной стратегии, поскольку такое требование закона и предыдущая стратегия завершила своё действие в 2017 году, - это первое мероприятие, которое будет сделано НАПК", - сказал Новиков.

По его словам, данный документ должен обобщить действия всех органов государственной власти в сфере выявления коррупционных рисков как в нормативных документах, так и в части кадрового обеспечения и ликвидировать подобные риски.

Вторым приоритетом работы новоназначенный председатель НАПК назвал автоматизацию полных проверок деклараций топ-чиновников и по результатам этих проверок намерен наладить работу с Национальным антикоррупционным бюро и Госбюро расследований в части обеспечения неотворотности уголовной ответственности чиновников за совершение коррупционных преступлений.

Как сообщали Українські Новини, в среду Кабмин назначил Новикова председателем НАПК.

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