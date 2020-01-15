Новый председатель НАПК считает проверку деклараций топ-чиновников приоритетными для ведомства

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков считает утверждение антикоррупционной стратегии и автоматизацию полных проверок деклараций топ-чиновников приоритетами работы ведомства.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.



"Первым своим заданием вижу утверждение антикоррупционной стратегии, поскольку такое требование закона и предыдущая стратегия завершила своё действие в 2017 году, - это первое мероприятие, которое будет сделано НАПК", - сказал Новиков.



По его словам, данный документ должен обобщить действия всех органов государственной власти в сфере выявления коррупционных рисков как в нормативных документах, так и в части кадрового обеспечения и ликвидировать подобные риски.



Вторым приоритетом работы новоназначенный председатель НАПК назвал автоматизацию полных проверок деклараций топ-чиновников и по результатам этих проверок намерен наладить работу с Национальным антикоррупционным бюро и Госбюро расследований в части обеспечения неотворотности уголовной ответственности чиновников за совершение коррупционных преступлений.



Как сообщали Українські Новини, в среду Кабмин назначил Новикова председателем НАПК.