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15 січня 2020, середа, 21:00 59
Суспільство 2020-01-15T22:45:02+02:00
Українські Новини
Перепад температур в 19 градусів і тумани: прогноз погоди на четвер

Перепад температур в 19 градусів і тумани: прогноз погоди на четвер

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, Непогода в Україні, погода в Україні, погода в Києві

16 січня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, удень 0...+7 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях до +9 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -6...-11 градусів, вдень 0...+5 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +6...+8 градусів.У Трускавці без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +5...+7 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів, в Одеській області до +9 градусів. У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +3...+8 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі -1...+1 градус, удень +5...+7 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз до кінця січня з 20-ти градусними морозами.

Також в Україну прийшли циклон Xia, снігопади і похолодання: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Тим часом, на Водохреща прийдуть холоди: синоптик попередила про різку зміну погоди в кінці тижня.

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