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15 січня 2020, середа, 13:44 14
Суспільство 2020-01-15T13:45:06+02:00
Українські Новини
Соболєв обіцяє 2 млн гривень за інформацію про замовника замаху на нього і вбивства його 3-річного сина

Соболєв обіцяє 2 млн гривень за інформацію про замовника замаху на нього і вбивства його 3-річного сина

Валерия Драгомирова
Грошова винагорода, Саша Соболєв, В'ячеслав Соболєв
В'ячеслав Соболєв. Фото: В'ячеслав Соболєв / Facebook
В'ячеслав Соболєв. Фото: В'ячеслав Соболєв / Facebook

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв обіцяє 2 млн гривень винагороди за підтверджену інформацію про замовника замаху на нього і вбивства його 3-річного сина.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Якщо хтось нам дасть інформацію, що підтверджує замовника, ми готові виплатити винагороду - 2 млн гривень", - сказав він.

Він також повідомив, що справа про вбивство його сина була передана з київської поліції в Головне слідче управління Національної поліції.

У свою чергу адвокат Соболєва повідомив, що в рамках розслідування справи необхідно перевірити можливу причетність до злочину судді Вищого госпсуду Артура Ємельянова, екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Києва встановила організатора замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і вбивства його 3-річного сина.

2 грудня у Києві затримали підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що підозрюваним замовником Соболєва може бути скандальний суддя Артур Ємельянов.

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