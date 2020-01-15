Соболєв обіцяє 2 млн гривень за інформацію про замовника замаху на нього і вбивства його 3-річного сина

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв обіцяє 2 млн гривень винагороди за підтверджену інформацію про замовника замаху на нього і вбивства його 3-річного сина.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.



"Якщо хтось нам дасть інформацію, що підтверджує замовника, ми готові виплатити винагороду - 2 млн гривень", - сказав він.



Він також повідомив, що справа про вбивство його сина була передана з київської поліції в Головне слідче управління Національної поліції.



У свою чергу адвокат Соболєва повідомив, що в рамках розслідування справи необхідно перевірити можливу причетність до злочину судді Вищого госпсуду Артура Ємельянова, екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.



Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Києва встановила організатора замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і вбивства його 3-річного сина.



2 грудня у Києві затримали підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини.



Також у ЗМІ з'явилася інформація, що підозрюваним замовником Соболєва може бути скандальний суддя Артур Ємельянов.