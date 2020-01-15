В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників

Після того, як оприлюднили зарплати міністрів і стало відомо, хто і скільки грошей отримав за грудень 2019, під час засідання Кабінету Міністрів було вирішено відмовитися від практики встановлення великих заробітних плат, а розмір виплат чиновників затвердити в гривні, а не в коефіцієнті.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі.

Так, новий мінімальний розмір окладу чиновників становитиме два прожиткових мінімуми (4204 грн, станом на 1 січня), а сам розмір зарплат буде прив'язаний не до коефіцієнтів, як це було в 2019 році, а буде затверджений в гривні.

Крім того, було розглянуто питання надбавок та премій чиновникам. Було вирішено, що вони можуть складати до 200% від окладу.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив космічні зарплати міністрів тим, що це зменшує ризик хабарів і корупції.

Також депутати викличуть до себе міністрів і спитають їх про величезні премії, які ті отримали за грудень минулого року.