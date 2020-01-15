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15 січня 2020, середа, 13:00 9
Верховна Рада і партії 2020-01-15T13:23:47+02:00
Українські Новини
Вибрали місце, куди їздить більшість українців, - Вакарчук про свою новорічну відпустку в Таїланді

Вибрали місце, куди їздить більшість українців, - Вакарчук про свою новорічну відпустку в Таїланді

Надежда Комендантова
Святослав Вакарчук, Таїланд
Святослав Вакарчук в Таїланді. Фото: PortnovUA
Святослав Вакарчук в Таїланді. Фото: PortnovUA

Народний депутат Святослав Вакарчук підтвердив, що новорічні свята провів у Таїланді.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Так, я їздив в Таїланд. Я був там кілька днів (в районі тижня). Чому ця країна? Ми хотіли поїхати в теплі краї", — сказав він.За словами нардепа, він вибрав місце, в яке їздить багато українців.

"Ми вибрали таке місце, куди їздить більшість українців. Ми прилетіли і туди, і назад рейсовим літаком. Тому, до речі, летіли рейсом МАУ", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук відпочиває на дикому пляжі в Таїланді, в той час, як вся Україна стежить за трагедією з літаком МАУ в Ірані.

Також з'явилося фото, як Вакарчук на дикому пляжі в Таїланді відпочиває від робочих буднів.

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