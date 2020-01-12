Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране

Лидер группы "Океан Эльзы" и по совместительству народный депутат Украины, лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук возвращается сегодня из Таиланда, где отдыхал на новогодних каникулах вместе с женой во время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране. Об этом сообщил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

"Вакарчук

Вылет 12.01 А_П:: Бангкок(BKK)-Киев(KBP), PS4272

вылет 22:40

04:45 прибытие 13 января

Можно встретить лидера нации цветами и песнями", - написал Дубинский в своем канале.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук отдыхает на диком пляже в Таиланде, в то время, как вся Украина следит за трагедией с самолетом МАУ в Иране.

Также появилось фото, как Вакарчук на диком пляже в Таиланде отдыхает от рабочих будней.