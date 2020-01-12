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12 января 2020, воскресенье, 18:35 2622
Общество 2020-01-12T18:36:05+02:00
Українські Новини
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране

Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране

Ольга Фандорина
Святослав Вакарчук, Александр Дубинский, Отдых, Таиланд

Лидер группы "Океан Эльзы" и по совместительству народный депутат Украины, лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук возвращается сегодня из Таиланда, где отдыхал на новогодних каникулах вместе с женой во время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране. Об этом сообщил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. 

"Вакарчук

Вылет 12.01 А_П:: Бангкок(BKK)-Киев(KBP), PS4272

вылет 22:40

04:45 прибытие 13 января

Можно встретить лидера нации цветами и песнями", - написал Дубинский в своем канале. 

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук отдыхает на диком пляже в Таиланде, в то время, как вся Украина следит за трагедией с самолетом МАУ в Иране.

Также появилось фото, как Вакарчук на диком пляже в Таиланде отдыхает от рабочих будней.

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