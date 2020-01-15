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  • Сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ виплатять по 200 тис. гривень протягом тижня, - Гончарук
15 січня 2020, середа, 12:59 10
Кабмін 2020-01-15T15:00:04+02:00
Українські Новини
Сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ виплатять по 200 тис. гривень протягом тижня, - Гончарук

Сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ виплатять по 200 тис. гривень протягом тижня, - Гончарук

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран, Олексій Гончарук, Кабмін, МАУ
Олексій Гончарук. Фото: Кабінет Міністрів
Олексій Гончарук. Фото: Кабінет Міністрів

Незважаючи на те, що МАУ не буде виплачувати компенсацію сім'ям загиблих зі свого фонду, Кабінет Міністрів протягом тижня (до 22 січня) виплатить сім'ям 11 українців, загиблих в результаті аварії пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран), по 200 тис. гривень і проконтролює страхові виплати.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав telegram-каналі, коментуючи рішення, прийняті на засіданні Кабміну в середу, передають Українські Новини.

"Уряд протягом тижня виплатить сім'ям загиблих громадян України по 200 тис. гривень допомоги. Одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання сім'ями всіх страхових виплат", - написав він.

Гончарук зазначив, що держава надасть всебічну підтримку, в тому числі юридичну і фінансову, рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані.

Він запевнив, що уряд проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції, згідно з якою кожна сім'я загиблого українця повинна отримати виплату в розмірі 250 тис. СПЗ (спеціальні права запозичень), що становить приблизно 345 тис. доларів.

Також Україна наполягає на компенсації від уряду Ірану через дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції.

Розпорядження Кабміну передбачає виділення 2,2 млн гривень: 1,8 млн гривень Міністерству інфраструктури і 0,4 млн гривень Міністерству соціальної політики для надання допомоги сім'ям загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня Іран визнав, що збив український літак ракетою. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

Нагадаємо, після авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані відбулися зіткнення між силовиками і протестуючими.

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