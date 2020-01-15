НАБУ повідомило екс-заступнику міністра економіки Бровченку про підозру

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі Юрію Бровченку, який вийшов з СІЗО під заставу в 570 тис. гривень, про підозру у розтраті державних коштів. Про це Українським Новинам повідомив адвокат Бровченко Сергій Стретович. "НАБУ додатково кваліфікувала дії Бровченко за ст. 191 Кримінального кодексу", - сказав він. При цьому, за його словами, Бровченку продовжують інкримінувати державну зраду, але справа вже не веде Служба безпеки України, а НАБУ. В рамках цієї справи суд продовжив Бровченку зобов'язання до 18 лютого. Зокрема, йому продовжено заборону на виїзд за кордон. Як повідомляли Українські Новини, 22 жовтня СБУ затримала Бровченка в аеропорту "Бориспіль" (Київська область). Раніше Служба безпеки України почала розслідувати можливу роботу на російські спецслужби колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, спрямовану на зрив виробництва великокаліберних снарядів в Україні.