подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
22 октября 2019, вторник, 15:03 660
Силовые структуры 2019-10-22T15:12:02+03:00
Українські Новини
Бывшего замминистра экономики Бровченко задержали по подозрению в госизмене

Бывшего замминистра экономики Бровченко задержали по подозрению в госизмене

СБУ, Госизмена, Стража, мера пресечения, Денежный залог, Юрий Бровченко, Компания Артем, Украинский центр Безпека
Юрий Бровченко
Юрий Бровченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко по подозрению в госизмене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашего государства", - сказано в нем.

Оперативники и следователи СБУ установили, что замминистра, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безпека" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы.

При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла.
Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии.

22 октября контрразведка СБУ задержала в международном аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли.
Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Кроме того, 17 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия "Безпека" и представителя иностранной компании.

Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий.

Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, за результаты которых изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Служба безопасности Украины начала расследовать возможную работу на российские спецслужбы бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, направленную на срыв производства крупнокалиберных снарядов в Украине.

Директором ГП "Украинский центр "Безпека" является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.

Больше новостей о: СБУ Госизмена Стража мера пресечения Денежный залог Юрий Бровченко Компания Артем Украинский центр Безпека

Архив
Новости
Изменения на рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского, – The Financial Times 15:16
Люди со всего мира узнают новости из соцсетей, а не ТВ: интернет впервые обошел телевизор 15:08
Бывшего замминистра экономики Бровченко задержали по подозрению в госизмене 15:03
Из-за массовых протестов в Чили МИД Украины посоветовал туда не ездить 15:02
Доверие украинцев к газетам и телевидению существенно снизилось 14:46
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
В Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона 13:29
Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта: Wizz Air не пустил их на рейс 09:22
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
больше новостей
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА 19:02
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok