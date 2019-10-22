Бывшего замминистра экономики Бровченко задержали по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко по подозрению в госизмене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.



"Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашего государства", - сказано в нем.



Оперативники и следователи СБУ установили, что замминистра, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безпека" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.



Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов.



В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы.



При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла.

Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии.



22 октября контрразведка СБУ задержала в международном аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.



Кроме того, 17 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия "Безпека" и представителя иностранной компании.



Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий.



Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.



По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, за результаты которых изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины.



Как сообщали Українськi Новини, ранее Служба безопасности Украины начала расследовать возможную работу на российские спецслужбы бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, направленную на срыв производства крупнокалиберных снарядов в Украине.



Директором ГП "Украинский центр "Безпека" является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.