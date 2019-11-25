Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен

Подозреваемый в государственной измене бывший заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, которому ранее Апелляционный суд оставил в силе арест, но снизил залог с 3,4 млн гривен до 570 тыс. гривен, вышел из следственного изолятора после внесения 570 тыс. гривен залога. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Сергей Стретович. "Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог", - сказал он. По словам адвоката, Бровченко освободили из СИЗО 20 ноября. Залог внесли родственники. Как сообщали Українськi Новини, 22 октября СБУ задержала Бровченко в аэропорту "Борисполь" (Киевская область). Ранее Служба безопасности Украины начала расследовать возможную работу на российские спецслужбы бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, направленную на срыв производства крупнокалиберных снарядов в Украине.