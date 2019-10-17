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17 октября 2019, четверг, 08:01 1333
Силовые структуры 2019-10-17T08:01:01+03:00
Українські Новини
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы

Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы

Запуск производства снарядов на заводе
Запуск производства снарядов на заводе "Артем". Фото: пресс-служба Президента

Служба безопасности Украины начала расследовать возможную работу на российские спецслужбы бывшего заместителя министра экономического развития и торговли, направленную на срыв производства крупнокалиберных снарядов в Украине.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, из определения следственного судьи Шевченковского районного суда Киева следует, что с 5 июня текущего года Главное следственное управление СБУ ведет расследование по ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса.

Установлено, с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики, а также гражданин США, представитель американской компании «Gray Fox Logistics» - гражданин Украины и директор Государственного предприятия "Украинский центр "Безпека" в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины совершают действия, направленные на предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Так, в августе 2015 года, гражданин США, выполняя задание спецслужб Российской Федерации на получение сведений о планах поставки оружия и боеприпасов в Вооруженные Силы Украины, прибыл из РФ в Украину с целью установления контактов с сотрудниками Министерства экономического развития и торговли и государственных предприятий, задействованных в реализации Государственного оборонного заказа.

В дальнейшем, он, узнав о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм, вступил с бывшим заместителем министра экономического развития и директором ГП в преступный сговор.

СБУ указывает, что фигуранты преступной схемы, заранее не намереваясь поставлять Украине необходимое оборудование, организовали заключение между ГП "Безпека" и заводом «Артем» секретного контракта от 15 декабря 2017 года на выполнение государственного оборонного заказа.

Согласно данному контракту, на завод должно было быть закуплено и поставлено оборудование для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для обеспечения серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сроком исполнения до 30 декабря 2019 года.

В настоящее время в ходе досудебного расследования у СБУ возникла необходимость в проведении исследования указанного контракта экспертным путем для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства.

Суд в октябре текущего года удовлетворил ходатайство  и назначил почерковедческую экспертизу.

Директором ГП "Украинский центр "Безпека" является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура зарегистрировала 3 уголовных производства по факту хищения государственных средств при исполнении государственного оборонного заказа по изготовлению боеприпасов, минометов и закупке бронемашин в Польше.

В 2018 году Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" (Киев), входящая в состав государственного концерна "Укроборонпром", запустила производственную линию по изготовлению крупнокалиберных снарядов для артиллерийской установки "Гиацинт".

Больше новостей о: Боеприпасы Диверсия Снаряды Российские спецслужбы Юрий Бровченко

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