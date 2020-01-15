В харківському ТРЦ з контактного зоопарку на волю вирвався молодий лев

Відвідувачі харківського торговельно-розважального центру Sun Mall в Основ'янському районі, Харків, зняли на камеру левеня, який втік з контактного зоопарку і бігав в торговому залі.

Відео опубліковано на сторінці "ХС Харків" Facebook.

"В "Sun Mall" на Одеській знову втеча з контактного зоопарку. На цей раз лякати відвідувачів вискочив Сімба", - йдеться в коментарі до відео.

Очевидці повідомили, що хижак агресії не виявляв і не намагався нападати на людей, а грався з розеткою біля входу в контактний зоопарк.

У контактному зоопарку знаходиться близько 40 тварин, серед яких є кролики, морські свинки, папуги, мавпи, а також 6-місячне левеня Сімба.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня, на території занедбаного клубу зоозахисники знайшли кинутих тигрів, які були в багнюці і фекаліях.

Тим часом Одеський зоопарк придбав червонокнижну тварину за 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Франції із зоопарку Сен-Мартен-ла-Полоні, через зламані недавніми снігопадами гілки дерев, втік один з останніх представників Червоних панд.