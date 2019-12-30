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30 декабря 2019, понедельник, 23:30 883
Силовые структуры 2019-12-30T23:45:01+02:00
Українські Новини
На Жуковом острове в Киеве обнаружили шестерых тигров

На Жуковом острове в Киеве обнаружили шестерых тигров

Таня Войтюк
Животные, Жестокое обращение с животными, Тигр, Киев
Тигр в клетке. Фото: Facebook/Полиция Киева
Тигр в клетке. Фото: Facebook/Полиция Киева

В Киеве на Жуковом острове обнаружили шестерых запертых в вольерах тигров.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Шесть тигров, которых владелец оставил без условий для существования, обнаружили в Голосеевском районе. Решается вопрос по устройству животных в спецучреждение", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в столичную полицию поступило сообщение от киевлянки о том, что на на Жуковом острове в ненадлежащих условиях находятся тигры.

Как сообщается, прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шестерых тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания.

Тигр в клетке. Фото: Facebook/Полиция КиеваТигр в клетке. Фото: Facebook/Полиция Киева

Как рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев, полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

"Мы начали уголовное производство по части первой статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос по устройству тигров спецучреждения", – добавил правоохранитель.

Как сообщали Українські Новини, из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке.

Тем временем Одесский зоопарк купил краснокнижное животное за 100 тысяч гривен.

Напомним, во Франции из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плену, через сломанные недавними снегопадами ветви деревьев, сбежал один из последних представителей Красных панд.

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