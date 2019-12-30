На Жуковом острове в Киеве обнаружили шестерых тигров

В Киеве на Жуковом острове обнаружили шестерых запертых в вольерах тигров.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Шесть тигров, которых владелец оставил без условий для существования, обнаружили в Голосеевском районе. Решается вопрос по устройству животных в спецучреждение", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в столичную полицию поступило сообщение от киевлянки о том, что на на Жуковом острове в ненадлежащих условиях находятся тигры.

Как сообщается, прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шестерых тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания.

Тигр в клетке. Фото: Facebook/Полиция Киева

Как рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев, полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

"Мы начали уголовное производство по части первой статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос по устройству тигров спецучреждения", – добавил правоохранитель.

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