Глави МЗС п'яти країн зустрінуться в Лондоні через авіакатастрофу в Ірані

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко 15-16 січня проведе в Лондоні зустрічі з міністрами закордонних справ Великобританії, Канади, Швеції та Афганістану для координації зусиль по забезпеченню належного розслідування аварії пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"15-16 січня 2020 міністр закордонних справ України Вадим Пристайко буде перебувати з робочим візитом у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії. В рамках візиту міністр візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великобританії, Швеції та Афганістану з метою координації зусиль для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи літака МАУ рейсу PS 752 в Тегерані", - сказано в ньому.

Рейсовий літак Boeing української авіакомпанії МАУ зазнав аварії 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, за 3 - Німеччини і Великобританії.

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня, до закінчення роботи міжнародної комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Тим часом, Президент Володимир Зеленський наполягає на "повне визнання провини" Ірану в збиванні українського літака МАУ.