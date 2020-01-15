підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
  • Новини
  • Політика
  • Глави МЗС п'яти країн зустрінуться в Лондоні через авіакатастрофу в Ірані
15 січня 2020, середа, 10:51 9
Політика 2020-01-15T12:52:32+02:00
Українські Новини
Глави МЗС п'яти країн зустрінуться в Лондоні через авіакатастрофу в Ірані

Глави МЗС п'яти країн зустрінуться в Лондоні через авіакатастрофу в Ірані

Надежда Комендантова
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Вадим Пристайко , МЗС України
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко 15-16 січня проведе в Лондоні зустрічі з міністрами закордонних справ Великобританії, Канади, Швеції та Афганістану для координації зусиль по забезпеченню належного розслідування аварії пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"15-16 січня 2020 міністр закордонних справ України Вадим Пристайко буде перебувати з робочим візитом у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії. В рамках візиту міністр візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великобританії, Швеції та Афганістану з метою координації зусиль для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи літака МАУ рейсу PS 752 в Тегерані", - сказано в ньому.

Рейсовий літак Boeing української авіакомпанії МАУ зазнав аварії 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, за 3 - Німеччини і Великобританії.

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня, до закінчення роботи міжнародної комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Тим часом, Президент Володимир Зеленський наполягає на "повне визнання провини" Ірану в збиванні українського літака МАУ.

Більше новин про: Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані Вадим Пристайко МЗС України

Новини
Зарплата глави Нацполіції за грудень склала 164,4 тис. гривень 13:10 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ виплатять по 200 тис. гривень протягом тижня, - Гончарук 12:59
Суд оштрафував Малюську на 38 тис. гривень за невиконання рішення суду 12:45
Новий тариф на доставку газу для АТ "Миколаївгаз" залишається збитковим 12:43 Прес-реліз
більше новин
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн гривень 12:41
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok