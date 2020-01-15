Трохи вище ніж у Молдові: Україна посіла 15 місце в рейтингу мінімальних зарплат у світі

У той час як міністри в Україні різко піднімають собі заробітні плати, звичайним людям доводиться виживати на мінімальну зарплату, яка за підсумками дослідження склала 3802,01 грн.

Про те, де і які мінімальні зарплати в світі повідомляє Picodi.

Дослідження охопило 54 країни, в яких існує встановлена законодавчими органами мінімальна зарплата. У результаті аналізу з'ясувалося, що податкове навантаження в різних країнах помітно відрізняється. Наприклад, на Філіппінах і в Гонконзі мінімальна заробітна плата не оподатковується взагалі, в інших же країнах різниця в зарплаті до сплати податків та після досягає 40% (Румунія). Щоб порівняння зарплат було обґрунтованим, у дослідженні враховували гроші, які людина, що працює за мінімальну зарплату, реально отримує на рахунок або на руки.

У 2020 році найбільший зростання МЗП ми зафіксували в Нігерії (64,8%). Проте в перерахунку на долари рівень гарантованої мінімальної оплати залишається одним з найнижчих у світі (74 $). В деяких країнах, таких як США, Іспанія, ПАР і Латвія, мінімальна зарплата не змінилася з 2019 року. В Казахстані мінімальна оплата праці також залишилася колишньою, але сума, одержувана працівником на руки, знизилася із-за підвищення страхового внеску з цього року.

Україна в рейтингу зростання мінімальної заробітної плати розташувалася на 15 місці з 54 країн. У 2020 році сума на руки зросла на 13,2% в порівнянні в минулим роком (3802,01 грн проти 3359,26 грн). У сусідній Білорусі — 13,6%, у Польщі — 14,9%, в Росії — 7,5%, а в Німеччині — 1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, з Нового року в Україні зросли пенсии, зарплати і соцвиплати, а газ подешевшав.

Також в 2020 році українцям "світять" додаткові доходи.