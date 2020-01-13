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13 января 2020, понедельник, 08:45 23
Финансы 2020-01-13T08:47:19+02:00
Українські Новини
Зарплаты украинцев вырастут: какие доходы "светят" в 2020

Зарплаты украинцев вырастут: какие доходы "светят" в 2020

Надежда Комендантова
Зарплаты, Зарплаты в Украине, Доходы населения
Зарплаты в Украине.
Зарплаты в Украине.

В то время, как в конце 2019 года в Украине понизилась средняя зарплата, украинцам в новом году "светит" повышение зарплат, причем не только минимальных. Как могут вырасти заработки, рассказали эксперты глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский, пишет "Сегодня".

Три специалиста из четырех прогнозируют рост зарплаты за квартал на 700-900 грн, или до 11600-11800 грн.

"Увеличение заработков связано с продолжающейся индексацией зарплат в корпоративном и госсекторе (ежегодный пересмотр соцстандартов) и необходимостью удерживать персонал на фоне оттока кадров за границу", – говорит Забловский.

Скаршевский также отметил, что продолжающаяся трудовая миграция приводит к дефициту рабочей силы в Украине, и вынужденному увеличению зарплат.

"Так как данное повышение вызвано не повышением производительности труда и созданием высокооплачиваемых рабочих мест, а дефицитом рабочей силы, темпы роста зарплат будут сокращаться", – прогнозирует Скаршевский. – Тем не менее, средняя зарплата в марте 2020 г. может достигнуть 11500-11800 грн".

Шевчишин, наоборот, уверен, что политика сдерживания трудовых мигрантов путем повышения их окладов уже будет оказывать небольшое влияние. А главный фактор роста заработков в 1 квартале – ежегодное повышение минимальной зарплаты до 4723 грн в январе (+550 грн), которое тянет за собой увеличение всех окладов в госсекторе.

Наконец Пендзин вовсе не видит причин для высоких темпов роста зарплат, так как производительность труда повышается незначительно.

"Среднемесячная зарплата на конец первого квартала не изменится по сравнению с ноябрьской и составит около 10400 грн. Причина в том, что в январе заработки обычно снижаются из-за большого количества выходных дней, это влияет на среднюю зарплату по кварталу. Потом зарплаты снова пойдут вверх, превысив в марте 11000 грн," – подсчитал Пендзин.

Тем временем, с Нового года в Украине пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел.

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