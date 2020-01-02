Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года

В то время, как министр развития экономики Тимофей Милованов считает, что в 2020 году реальная зарплата украинцев может вырасти на 10%, под новогодней елкой работающие украинцы могут найти по 550 гривен: именно на столько с 1 января повышается минимальная зарплата — до 4 723 гривен. Чуть ранее, с 1 декабря, повысился и прожиточный минимум — до 2 027 грн.

Как пишут "Факты", его дальнейшее повышение запланировано и в 2020 году: с 1 июля до 2 118, а с 1 декабря — до 2 189. Впрочем, это число — номинальное. Для разных категорий населения оно будет отличаться. Самый маленький прожиточный минимум (ПМ) будет для нетрудоспособных: с 1 638 гривен в начале года он повысится до 1 712 с 1 июля и до 1 769 с 1 декабря. Для детей до 6 лет он составит, соответственно, 1 779 грн, 1 859 и 1 921. Для детей 6−18 лет — 2 218, 2 318 и 2 395 грн. Для трудоспособных граждан: 2 102, 2 197 и 2 270 грн.

С повышением прожиточного минимума (ПМ) увеличится и размер минимальной пенсии, которую начнут выплачивать уже в первых числах нового года, — до 1 638 грн. В июле он составит 1 712, а в декабре 2020 года — 1 769. В заявленных планах правительства — до конца года поднять минимальную пенсию до 3 328 грн, если удастся реализовать идею повышения ПМ до 4 251 грн (в случае предполагаемых невиданных экономических успехов).

При этом будут "отвязаны" от величины прожиточного минимума различные платежи: алименты, пенсии, соцвыплаты, сборы, штрафы, госпошлина и т. п., которые привяжут к неким расчетным единицам и штрафным ставкам. А вот размер пособия при рождении ребенка, которое хотели то сократить, то увеличить до 100−400 тысяч, пока останется прежним — 41 280 грн.

Выросла (и будет подниматься дальше) и максимальная пенсия — до 16 380 грн. Планируется также пересчитать пенсии 1 марта, добавив 50% роста фонда зарплат и 50% от уровня инфляции.

Министр соцполитики Украины Юлия Соколовская заявила об упрощении процедуры получения денег и о повышении выплат для семейных и близких к ним форм воспитания с 1 января 2020 года. Сиротам, а также детям, лишенным родительской опеки и воспитывающимся в патронатных и приемных семьях, детских домах семейного типа, соцпомощь увеличена до двух с половиной прожиточных минимумов соответственно возрасту, а для детей-инвалидов — до 3,5 ПМ. Родителям-воспитателям и приемным родителям денежное обеспечение также повышается — до прожиточного минимума для трудоспособных граждан за каждого ребенка.

В платежках за отопление, которые мы получим в январе, должна быть пересчитана плата за отопление, поскольку сейчас стоимость газа для теплокоммунэнерго на четверть ниже той, из которой исходили при расчете тарифов. Но снижение платы "за тепло" может быть гораздо меньше ожидаемого: параллельно вырастут тарифы на транспортировку и распределение голубого топлива. С 1 января 2020-го стоимость транспортировки газа увеличится в среднем на треть и в зависимости от региона будет составлять 0,28−1,99 грн за кубометр. А с 1 июля — 0,28−2,73 грн.

С 1 января разрешат в любой момент изменять форму предоставления субсидии с безналичной на наличную (в 2019 году это можно было сделать только до 15 октября).

Также с 1 января для населения введут рыночную цену на газ. Но наряду с ней будет сохраняться гарантированная (страховая) цена. До конца отопительного сезона она определена в размере 5,5 грн за кубометр (впрочем, эта цена не учитывает НДС в 1,1 грн и стоимости транспортировки).

Напомним, в Украине начала действовать гарантированная цена на газ и не будет меняться до мая.