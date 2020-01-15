Сьогодні "Слуга народу" заслухає Кабмін стосовно премій і надбавок чиновників, - ЗМІ

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір заслухати Кабінет Міністрів стосовно премій і надбавок чиновників на своєму зібранні.

Про це журналістам повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, передають Українські Новини.

"Очевидно, що ми заслухаємо на фракції представників Кабміну стосовно таких непомірно високих премій, особливо це стосується держпідприємств та наглядових рад, де дуже великі премії. Очевидно, що ми це зробимо і на фракції, і на годині запитань до уряду", - сказала вона.

Кравчук не уточнила, коли пройдуть відповідні збори. Однак джерело в партії "Слуга народу" сказало "Страні", що питати про премії будуть у середу, 15 січня, в 19:00 на засіданні фракції.



Раніше Українські Новини писали, хто з міністрів отримав більше всіх у грудні. На першому місці міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Його заробітна плата склала 234 тисячі гривень.



Також прем'єр-міністр Гончарук розповів, навіщо його міністрам космічні зарплати.



Крім того, Гончарук в грудні заробив майже у чотири рази більше окладу.