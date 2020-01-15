У Києві прорвало ще одну трубу: залило окропом околиці біля Повітрофлотського проспекту

Про це повідомляє Інформатор.

На місці працювали співробітники "Київтеплоенерго". Коментувати подію вони відмовилися, поэтмоу деталі і причини аварії залишаються невідомими.

Через люк комунальники підключили до каналізації трубу, через яку окріп потужним напором виливався на проїжджу частину. Вода поширювалася по основній дорозі і у двори, в одному з яких був ще один осередок потопу. Там працівники "Київтеплоенерго" з під'їзду підключили якийсь насос, який стояв в окремому приміщенні біля будинку. Звідти через невеликий шланг також лився окріп. А в самому під'їзді температура була, як на вулиці в жаркий липень, пар піднявся на верхні поверхи, а в підвалі активно шуміла вода.

Прорив теплотраси на Повітрофлотській. Фото: Інформатор

Прорив теплотраси на Повітрофлотській. Фото: Інформатор