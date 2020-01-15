У Києві прорвало ще одну трубу: залило окропом околиці біля Повітрофлотського проспекту

Низка проривів тепломереж в Києві не припиняється. Після того, як 13 січня залило окропом столичний ТРЦ Ocean Plaza, в середу, 15 січня, у Києві на вулиці Сім'ї Іздиковських, яка знаходиться неподалік від Повітрофлотського проспекту, прорвало трубу з гарячою водою. Залило окропом не тільки вищевказану вулицю, але і Донецький провулок, вулицю Донецьку, а густий пар заповнив двори. Про це повідомляє Інформатор. На місці працювали співробітники "Київтеплоенерго". Коментувати подію вони відмовилися, поэтмоу деталі і причини аварії залишаються невідомими. Через люк комунальники підключили до каналізації трубу, через яку окріп потужним напором виливався на проїжджу частину. Вода поширювалася по основній дорозі і у двори, в одному з яких був ще один осередок потопу. Там працівники "Київтеплоенерго" з під'їзду підключили якийсь насос, який стояв в окремому приміщенні біля будинку. Звідти через невеликий шланг також лився окріп. А в самому під'їзді температура була, як на вулиці в жаркий липень, пар піднявся на верхні поверхи, а в підвалі активно шуміла вода. Прорив теплотраси на Повітрофлотській. Фото: Інформатор Прорив теплотраси на Повітрофлотській. Фото: Інформатор Як повідомляли Українські Новини, 14 січня в Київі окропом затопило вулицю на Шулявці. Тим часом Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, автомобілі яких були пошкоджені через масштабний прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza.