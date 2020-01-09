Министр энергетики потратил четверть миллиона на командировки за границу

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель потратил 240 642 гривны на командировки за границу в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Министерства энергетики и защиты окружающей среды на запрос Українських Новин.

У Оржеля было 11 заграничных командировок.

Самая дорогая командировка министра состоялась с 22 по 25 сентября в Нью-Йорк (США).

Ее стоимость составила 62 174 гривны.

Вторая по стоимости командировка была с 18 по 20 декабря в Берлин (Германия) и в Минск (Беларусь).

За нее Оржелю компенсировали 47 956 гривен.

Кроме этого, министр трижды посетил Брюссель (Бельгия) – с 8 по 9 сентября (согласно ответу министерства, поездка ведомством не финансировалась), с 18 по 20 сентября за 28 562 гривны и с 27 по 29 октября за 25 443 гривны.

Также Оржель был с 6 по 8 октября в Литве (15 228 гривен), с 16 по 18 октября в Вашингтоне, США (за счет секретариата Кабинета Министров, сумма потраченных на командировку средств не указана), с 28 по 29 ноября в Австрии (25 507 гривен), с 9 по 11 декабря во Франции и Испании (35 772 гривны), с 16 по 17 декабря в Азербайджане (поездка финансировалась секретариатом Кабмина, сумма не указана) и с 28 по 30 декабря в Австрии (компенсация средств в 2019 году не производилась).

Командировок по Украине, согласно ответу министерства, Оржель не совершал.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром энергетики и защиты окружающей среды Оржеля.

Тем временем, Оржель заподозрил "Нефтегаз" в искусственном завышении цены газа для населения.