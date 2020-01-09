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09 января 2020, четверг, 11:43 88 Документ
Кабмин 2020-01-09T11:47:25+02:00
Українські Новини
Министр энергетики потратил четверть миллиона на командировки за границу

Министр энергетики потратил четверть миллиона на командировки за границу

Ярина Вацяк
Кабмин, Министерство энергетики, командировки, Алексей Оржель
Алексей Оржель. Скриншот: трансляция 5 канал
Алексей Оржель. Скриншот: трансляция 5 канал

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель потратил 240 642 гривны на командировки за границу в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Министерства энергетики и защиты окружающей среды на запрос Українських Новин.

У Оржеля было 11 заграничных командировок.

Самая дорогая командировка министра состоялась с 22 по 25 сентября в Нью-Йорк (США).

Ее стоимость составила 62 174 гривны.

Вторая по стоимости командировка была с 18 по 20 декабря в Берлин (Германия) и в Минск (Беларусь).

За нее Оржелю компенсировали 47 956 гривен.

Кроме этого, министр трижды посетил Брюссель (Бельгия) – с 8 по 9 сентября (согласно ответу министерства, поездка ведомством не финансировалась), с 18 по 20 сентября за 28 562 гривны и с 27 по 29 октября за 25 443 гривны.

Также Оржель был с 6 по 8 октября в Литве (15 228 гривен), с 16 по 18 октября в Вашингтоне, США (за счет секретариата Кабинета Министров, сумма потраченных на командировку средств не указана), с 28 по 29 ноября в Австрии (25 507 гривен), с 9 по 11 декабря во Франции и Испании (35 772 гривны), с 16 по 17 декабря в Азербайджане (поездка финансировалась секретариатом Кабмина, сумма не указана) и с 28 по 30 декабря в Австрии (компенсация средств в 2019 году не производилась).

Командировок по Украине, согласно ответу министерства, Оржель не совершал.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром энергетики и защиты окружающей среды Оржеля.

Тем временем, Оржель заподозрил "Нефтегаз" в искусственном завышении цены газа для населения.

 

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