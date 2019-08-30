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30 августа 2019, пятница, 00:38 45
Верховная Рада и партии 2019-08-30T00:41:45+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" пришла в Раду сумочкой Gucci за 2650 долларов

"Слуга народа" пришла в Раду сумочкой Gucci за 2650 долларов

Депутат Коваль пришла в Раду с сумкой Gucci, Фото: Изым Каумбаев,
Депутат Коваль пришла в Раду с сумкой Gucci, Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Сегодня, 29 августа, Верховная Рада IX созыва начала свою работу. Депутаты получили удостоверения и произнесли присягу.

В первый же день отличилась 28-летняя Ольга Коваль, депутат от "Слуги народа". Для первого рабочего дня в Верховной Раде девушка выбрала брючный костюм розового цвета. А в руках у нее была стеганная сумочка в тон, которую она несла логотипом к себе. Как оказалось, Коваль пришла с кожаным аксессуаром от итальянского дома моды Gucci, пишет "Страна".

Стоит эта сумочка $2650 или 66 850 гривен по курсу НБУ на 29.08.2019 года. Аксессуар с золотистой фурнитурой GG, съемной цепочкой и кожаным ремешком через плечо. Бесплатно в Украину эта сумка не приедет. Доставка обойдется от $35. Кстати, аксессуары Gucci по популярности на третьем месте после Armani и Prada.

Многие женщины-депутаты для сегодняшнего торжественного заседания выбрали одежду белого цвета. Традиционно в белом была 58-летняя Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины, а ее соратница 31-летняя Алена Шкрум надела костюм молочного цвета. 26-летняя Елена Мошенец со "Слуги народа" пришла в кружевном белом платье. А еще в белом пиджаке американского бренда Ralph Lauren засветилась в парламенте 38-летняя Леся Забуранная (СН). Стоит такой около $250.

Леся Забуранная, Юлия Тимошенко, Елена Мошенец, Алена Шкрум, Фото: Изым Каумбаев, Леся Забуранная, Юлия Тимошенко, Елена Мошенец, Алена Шкрум, Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В отличии от предыдущих лет, 53-летняя Ирина Луценко (ЕС) выглядела мрачновато. Она пришла в костюме бледно-голубого цвета, образ спас яркий шарфик.

Ирина Луценко, Фото: Изым Каумбаев, Ирина Луценко, Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Черный цвет для первого заседания парламента выбрала 41-летняя Виктория Сюмар (ЕС). Она украсила темную одежду яркими бусами в украинском стиле.

Виктория Сюмар, Фото: Изым Каумбаев, Виктория Сюмар, Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В очень странном и не совсем уместном кружевном костюме пришла в парламент новоизбранная депутат Ирина Аллахвердиева от "Слуги народа", которая на днях отметила свое 41-летие.

Ирина Аллахвердиева, фото: Изым Каумбаев, Ирина Аллахвердиева, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Отмечается, что похожие костюмы были в нескольких коллекциях прошлых лет у итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Как сообщали Українські Новини, в четверг Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука и новый состав Кабмина.

 

 

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