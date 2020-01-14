У Києві в кілька разів хочуть збільшити вартість паркування на центральних вулицях

У зв'язку з тим, що у столиці з'явилися нові мобільні і швидкі евакуатори і існує проблема нестачі місць для паркінгу, в Київській міській державній адміністрації повідомили про можливе збільшення вартості паркування в центрі Києва в кілька разів.

Про це розповів начальник інспекції з парковки Дмитро Рахматуллін в інтерв'ю "Сьогодні".

З 2018 року кількість автомобілів у місті збільшилася на 15% - це близько 150 000 авто, і місць для паркування недостатньо. У той же час в КМДА не планують збільшувати кількість паркінгів, тому що це, зокрема, погіршить екологічну ситуацію в місті

Зараз вартість паркування в Києві становить від 5 до 10 гривень на годину в залежності від паркувальної зони. За словами Рахматулліна, такий тариф застарів і в КМДА планують їх змінити. У той же час для перегляду тарифу в мерії немає повноважень, влада міста вже не раз зверталася в Кабмін і Раду.

"Тариф за паркування в центральній частині міста має бути істотно збільшений - як мінімум до 50 гривень на годину. Також повинні бути збільшені штрафи. Це буде додатковим стимулом для людей шукати вільні місця на парковках або залишати авто біля метро і пересуватися по місту на громадському транспорті", - коментує Рахматуллін.

Також у КМДА хочуть ввести обмеження на паркування в залежності від зони для одного авто до 2-3 годин.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 січня електрокари отримали зелені номерні знаки і окремі паркувальні місця.

Нагадаємо, в листопаді боротьба з неправильною парковкою стала причиной того, що масово почали евакуювати машини з центру міста.