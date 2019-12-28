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28 декабря 2019, суббота, 12:43 223
Общество 2019-12-28T13:30:02+02:00
Українські Новини
С нового года электрокары получат новый цвет номерного знака и парковочные месте

С нового года электрокары получат новый цвет номерного знака и парковочные месте

Таня Войтюк
ПДД, Электрокар, Штраф, Номерной знак, Парковка
Парковка. Фото: pexels
Парковка. Фото: pexels

Помимо того, что Украина должна перейти на электромобили до 2030 года, с 1 января 2020 электроавтомобили в Украине получат номерные знаки с зеленым шрифтом, а места для их парковки оборудуют специальными значками.

Соответствующий закон Рада приняла 11 июля 2019, а вступает в силу он с 1 января 2020 года.

Отмечается, что этот закон призван защитить права водителей транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Так, с января для идентификации автомобилей без двигателей внутреннего сгорания их оборудуют номерами с зеленым шрифтом.

Также парковочные места для электрокаров оборудуют специальными знаками. Если на таком припаркуют бензиновый автомобиль, то для нарушителя предусмотрен штраф 20-30 тысяч рублей или 340-510 грн.

В пояснительной записке к закону отмечается, что Украина сегодня является одним из лидеров по темпам роста продаж электромобилей. По состоянию на 1 июня 2019 в Украине зарегистрировано более 25 тысяч электромобилей и гибридов, что на 56% больше, чем год назад. Впрочем, в последнее время темпы роста ускоряются. Так, в течение мая текущего года было зарегистрировано на 97% таких автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, МВД планирует в 20 раз повысить штрафы за нарушение ПДД.

Также с Нового года хотят изменить штрафы за превышение скорости.

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