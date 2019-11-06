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06 ноября 2019, среда, 11:42 982
Кабмин 2019-11-06T11:47:48+02:00
Українські Новини
Кабмин спрогнозировал увеличение средней зарплаты украинцев до 13 тысяч в 2020 году

Кабмин спрогнозировал увеличение средней зарплаты украинцев до 13 тысяч в 2020 году

Кабмин, Госбюджет, средняя зарплата, Тимофей Милованов, министр экономики
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Министр развития экономики Тимофей Милованов, который в интервью признался о том, что на выборах голосовал за Петра Порошенко, сообщил о росте средней зарплаты украинцев. Об этом он сообщил на своей странице на Facebook.

Он предоставил новый макроэкономический прогноз Кабмина, согласно которому предусмотрен годовой рост средней зарплаты украинцев почти на 2 тыс. грн.

Милованов указал, что в 2020 году ожидается средняя зарплата в 12 497 грн, в 2021 году — 14 187 грн, а в 2022 году — 16 047 грн.

"Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составила 10 687 грн", — добавил он.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук презентовал проект госбюджета на 2020 год и заявил, что будет предусмотрено сокращение на 10% расходов на содержание чиновников.

Также Кабинет министров обязал все государственные учреждения выплачивать сотрудникам зарплату и командировочные в безналичной форме, что позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить минимум 60 млн грн в год.

Больше новостей о: Кабмин Госбюджет средняя зарплата Тимофей Милованов министр экономики

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