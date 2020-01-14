У 2019 українці стали менше їздити в Росію

Кількість громадян, які перетнули українсько-російський кордон в 2019 році скоротилося на 10%. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо в 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019 - менше 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тисяч менше українців (7 млн осіб)", - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба при цьому зазначає, що в пунктах пропуску на сухопутних ділянках кордону пасажиропотік з Європейським Союзом в 2019 році залишався на рівні 2018 року.

У минулому році кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн чоловік.

В 2019 році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9%) і Молдовою (на 6,1%).

Також Держприкордонслужба заявила, що в 2019 році прикордонники оформили рекордна кількість громадян – понад 102 млн чоловік.

Прикордонники відзначають, що в 2019 році літаками український кордон перетнули понад 20,6 млн осіб, що на 23% перевищує показник попереднього року (16,7 млн осіб), при цьому кількість українців збільшилася на 30% (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб в 2019 році).

Морським транспортом український кордон в 2019 році перетнули майже 400 тис. осіб, що більше на 11,5% порівняно з 2018 роком.

Зазначимо, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що пасажиропотік в напрямку Росії за підсумками 2018 року впав на 15%.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко заявляв, що загранпаспорта для в'їзду в Росію допоможуть ловити боржників.

Раніше Українські Новини раніше писали про те, як оформити закордонний паспорт, які потрібні документи і де це можна зробити.