Документ-сервис "Готово!" возобновил выдачу загранпаспортов: как оформить и что нужно

После того, как в 2018 году документ-сервис "Готово!" прекратил работу, сегодня, 19 ноября, он возобновляет предоставление услуг по выдаче загранпаспортов и ID-карт гражданам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба комунального предприятия.

Оформление загранпаспортов всегда вызывает много вопросов, которые усложняют процедуру получения.

Можно ли оформить парспорт новорожденному?

Как только родители получают свидетельство о рождении, ребенку можно оформлять соответствующий документ.

Можно оформить два загранпаспорта?

Да. Каждый гражданин Украины может иметь одновременно 2 паспорта для выезда за границу и оформление второго не предусматривает никакого дополнительного сбора.

Можно оформить паспорт ребенку без его присутствия?

С 12 лет документ оформляется с обязательным присутствием ребенка (для фотографирования, получения отцифрованных отпечатков пальцев) по заявлению одного из родителей (усыновителей, опекунов).

Нужно ли свидетельство о рождении ребенка при оформлении паспорта несовершеннолетнему?

По достижению 14-летнего возраста загранпаспорта оформляются исключительно на основании id-карт, а не свидетельства о рождении. До этого возраста - по свидетельству.

Что делать, если один из родителей на момент рождения ребенка иностранец?

Если родители (или один из них) на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, для оформления первого загранпаспорта необходимо представить справку о регистрации ребенка гражданином Украины.

Со скольки лет родителям не обязательно присутствовать на оформлении паспорта?

С 16 лет ребенок может самостоятельно оформлять документ.

Сколько делается загранпаспорт?

Срок оформления документа определяется в рабочих днях: 20 - обычный и 7 - срочный. Не учитываются 2 еженедельных выходных и праздничные дни.

Сколько действителен паспорт?

Срок действия паспорта, выданного до 16-летнего возраста, составляет 4 года, а выданного позднее - 10 лет.

Загранпаспорт нужно оформлять по месту прописки?

Загранпаспорт можно оформить независимо от зарегистрированного места жительства в любом из паспортных столов.

Как сообщали Українські Новини, стоимость оформления биометрических документов в Украине изменитсяи и с 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов.