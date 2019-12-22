Пристайко рассказал о преимуществах новых правил пересечения границы с Россией

Так как со следующего года украинцы будут пересекать границу с Россией по загранпаспортам, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что это введение поможет не пропустить из страны должников, неплательщиков алиментов и лиц, нарушивших украинское закон.

Об этом он написал в Twitter.

По словам министра иностранных дел, нововведение даст дополнительные гарантии для граждан в получении консульской помощи в РФ. Он также отметил, что цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.

"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги"- это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал Пристайко .

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