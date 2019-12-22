подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.45 26
˟
22 декабря 2019, воскресенье, 14:28 11
Внешняя политика 2019-12-22T14:30:02+02:00
Українські Новини
Пристайко рассказал о преимуществах новых правил пересечения границы с Россией

Пристайко рассказал о преимуществах новых правил пересечения границы с Россией

Таня Войтюк
Загранпаспорта, Вадим Пристайко , Пересечение границы, Россия, Транзит газа
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко

Так как со следующего года украинцы будут пересекать границу с Россией по загранпаспортам, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что это введение поможет не пропустить из страны должников, неплательщиков алиментов и лиц, нарушивших украинское закон.

Об этом он написал в Twitter.

По словам министра иностранных дел, нововведение даст дополнительные гарантии для граждан в получении консульской помощи в РФ. Он также отметил, что цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.

"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги"- это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал Пристайко .

Ранее Українські Новини писали о том, как оформить загранпаспорт, какие нужны документы и где это можно сделать.

Больше новостей о: Загранпаспорта Вадим Пристайко Пересечение границы Россия Транзит газа

Архив
Новости
Пристайко рассказал о преимуществах новых правил пересечения границы с Россией 14:28
Трех инспекторов таможни во Львовской области подозревают в преступной схеме растаможки машин 13:54
Заказывавший проституток в Раде депутат упрекнул Порошенко за подглядывание в раздевалках 12:59
Зимой цена на газ для населения увеличиваться не будет, - Гончарук 12:23
Памятник Карлу Марксу переименовали в болгарского поэта в рамках декоммунизации 12:03
больше новостей
Стали известны условия нового транзитного контракта 00:05
Мы знаем, кто за этим стоит, - Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса 16:15
Будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях, - помощник Зеленского 23:18
На корпоративе одного из "слуг народа" запечатлели едва держащимся на ногах 09:15
Андрей Павловский. Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy
Ведущего Newsone вызывают на допрос по делу об убийстве Шеремета 17:51
больше новостей
В столичном ночном клубе начался корпоратив "Слуг народа", - СМИ 20:23
Стали известны условия нового транзитного контракта 00:05
Александр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат от "Слуги народа" две недели выбирал Jaguar за 63 тыс. долларов в зале Рады 18:42
Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского 18:40
В спортклубе Порошенко не только снимали на видео в раздевалках, но и подслушивали посетителей, - Портнов 14:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok