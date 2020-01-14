Вітренко заявив, що премії керівництву "Нафтогазу" ще не призначили

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, який підтвердив, що керівництво компанії отримає гігантську премію, повідомив, що премії за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,9 млрд доларів ще не були призначені.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз можу абсолютно чесно стверджувати, що премії за отримані від "Газпрому" напередодні Нового року 2,9 млрд доларів ще не були призначені", - написав Вітренко.

При цьому він зазначив, що виплата премії передбачена трудовими контрактами конкретних працівників "Нафтогазу".

Крім того, Вітренко наголосив, що премії не призначаються наперед, а тільки за вже наявним результатом.

Як повідомляли Українські Новини, Державна компанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" транспортувала в Європу перші обсяги газу за новим транзитним контрактом з компанією "Газпром" (Росія).

Раніше, 27 грудня, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.