підписатися на розсилку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вітренко заявив, що премії керівництву "Нафтогазу" ще не призначили
14 січня 2020, вівторок, 12:38 13
Політика 2020-01-14T15:30:03+02:00
Українські Новини
Вітренко заявив, що премії керівництву "Нафтогазу" ще не призначили

Вітренко заявив, що премії керівництву "Нафтогазу" ще не призначили

Анна Рудык
Юрій Вітренко, Нафтогаз, премії Нафтогазу
Юрій Вітренко. Фото: rian.com.ua
Юрій Вітренко. Фото: rian.com.ua

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, який підтвердив, що керівництво компанії отримає гігантську премію, повідомив, що премії за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,9 млрд доларів ще не були призначені.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз можу абсолютно чесно стверджувати, що премії за отримані від "Газпрому" напередодні Нового року 2,9 млрд доларів ще не були призначені", - написав Вітренко.

При цьому він зазначив, що виплата премії передбачена трудовими контрактами конкретних працівників "Нафтогазу".

Крім того, Вітренко наголосив, що премії не призначаються наперед, а тільки за вже наявним результатом.

Як повідомляли Українські Новини, Державна компанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" транспортувала в Європу перші обсяги газу за новим транзитним контрактом з компанією "Газпром" (Росія).

Раніше, 27 грудня, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

Більше новин про: Юрій Вітренко Нафтогаз премії Нафтогазу

Новини
Генеральний поштмейстер США отримує зарплату нижчу, ніж директор "Укрпошти" Смілянський 15:40
Міністр юстиції Малюська в грудні нарахував собі премій на 12 окладів 15:39
У 2020 році ціни на житло в Києві зростуть на 12% 15:32
За 11 місяців 2019 "Рівнеазот" збільшив виробництво міндобрив більш ніж у 2 рази до 1 млн тонн 15:15
Потоп на Шулявці. Фото: dtp.kiev.ua
У Києві затопило окропом вулицю на Шулявці 15:04
більше новин
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн грн 12:41
В Луганській області протестувальники проти законопроекту "Про працю" перекрили дорогу 13:05
більше новин
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020 12:53
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи 10:16
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok