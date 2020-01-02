подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с "Газпромом"
02 января 2020, четверг, 13:19 45
Экономика 2020-01-02T14:15:01+02:00
Українські Новини
Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с "Газпромом"

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с "Газпромом"

Надежда Комендантова
Транзит газа, Транзит газа через Украину, Газпром, Оператор ГТС Украины, Газ
Газ. Фото: НефтеРынок
Газ. Фото: НефтеРынок

Государственная компания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" транспортировал в Европу первые объемы газа по новому транзитному контракту с компанией "Газпром" (Россия).

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках", - говорится в нем.

Также в сообщении подчеркивается, что ГТС работает в штатном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа. Тариф на транзит газа для "Газпрома" в течение 5 лет не изменится.

Больше новостей о: Транзит газа Транзит газа через Украину Газпром Оператор ГТС Украины Газ

Новости
В Киеве с начала года обнаружили 37 водителей с признаками опьянения, - Нацполиция 14:23
Богдан руководит стратегическими коммуникациями по информбезопасности государства 14:17 Документ
Киев открыл 15 пунктов для утилизации новогодних елок 14:15
120 тыс. украинцам ограничен выезд за границу из-за неуплаты алиментов 13:53
Правила получения жилищной субсидии: как "грамотно" оформить социальную помощь 13:51
больше новостей
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой 12:46
Тариф на транзит газа для "Газпрома" в течение 5 лет не изменится, - Коболев 18:19
больше новостей
"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема 14:10 Документ
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие 06:30
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok