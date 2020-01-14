Старий Новий рік-2020: найкращі відеопривітання

Сьогодні, 14 січня, в Україні відзначають Старий Новий рік за старим стилем, в який прийнято ходити посівати зерном, а також День святого Василя. Українські Новини зібрали кращі відеопривітання зі Старим Новим роком-2020. Згідно з прикметами, хорошого врожаю варто чекати, якщо у цей день буде туман. А якщо вранці на Василя дерева вкриті густим інеєм - рік стане багатим на хліба. Також прикмети кажуть, що якщо тепло і немає снігу, слід чекати поганого врожаю, а вітер на Василя - до урожаю горіхів. Відеопривітання зі Старим Новим роком-2020: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=_wsM0KrnCEk\/share" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=w1Qg88i4bpY\/share" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RaF_GWY6xt0\/share" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=taU9my7TyDQ\/share" frameborder="0" allowfullscreen> Раніше Українські Новини склали список найкращих щедрівок. Тим часом синоптики передають, що тепла і суха погода в Україні збережеться до 17 січня. Однак 18-19 січня, на другий Святвечір і Хрещення, коли традиційно і статистично в Україну приходять міцні морози, похолодання все ж очікується. Також синоптики дали прогноз до кінця січня з 20-ти градусними морозами.