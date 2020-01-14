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14 січня 2020, вівторок, 12:08 3
Життя 2020-01-14T12:21:30+02:00
Українські Новини
Старий Новий рік-2020: найкращі відеопривітання

Старий Новий рік-2020: найкращі відеопривітання

Анна Рудык
Старий Новий рік, привітання зі Старим Новим роком, Привітання

Сьогодні, 14 січня, в Україні відзначають Старий Новий рік за старим стилем, в який прийнято ходити посівати зерном, а також День святого Василя. Українські Новини зібрали кращі відеопривітання зі Старим Новим роком-2020.

Згідно з прикметами, хорошого врожаю варто чекати, якщо у цей день буде туман. А якщо вранці на Василя дерева вкриті густим інеєм - рік стане багатим на хліба.

Також прикмети кажуть, що якщо тепло і немає снігу, слід чекати поганого врожаю, а вітер на Василя - до урожаю горіхів.

Відеопривітання зі Старим Новим роком-2020:

Раніше Українські Новини склали список найкращих щедрівок.

Тим часом синоптики передають, що тепла і суха погода в Україні збережеться до 17 січня. Однак 18-19 січня, на другий Святвечір і Хрещення, коли традиційно і статистично в Україну приходять міцні морози, похолодання все ж очікується.

Також синоптики дали прогноз до кінця січня з 20-ти градусними морозами.

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