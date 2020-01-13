Старый новый год 2020: плейлист лучших щедривок для праздника

Новогодние праздники в Украине продолжаются. После того, как закончились колядки на Рождество, 7 января, начинают щедровать.

Так, сегодня, 13 января, в Украине празднуют Щедрый вечер или Маланки перед Старым новым годом, который отмечают 14 января.

На Щедрый вечер принято щедровать, желая счастья семье, благополучия и хорошего урожая.

Самой известной на весь мир украинской щедривкой является "Щедрик". Но креме нее есть еще множество красивых песен.

Українські Новини собрали лучшие щедривки для Старого нового года 2020.

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Напомним, ранеее Українські Новини писали о том, как приготовить богатую кутью на Щедрый вечер - главное блюдо праздника.

Лучше всего для создания новогоднего настроения подходит рождественская музыка, главное, чтобы она не надоедала и не вызывала раздражение из-за своей навязчивости, а также публиковали новогодние плейлисты музыки в стиле джаз, спокойной зимней музыки и рождественской музыки.

Также Українські Новини собрали поздравления в картинках.

Тем временем, на Старый Новый год в Украине синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду.