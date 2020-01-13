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13 января 2020, понедельник, 12:00 14
Жизнь 2020-01-13T12:15:02+02:00
Українські Новини
Старый новый год 2020: плейлист лучших щедривок для праздника

Старый новый год 2020: плейлист лучших щедривок для праздника

Ярина Вацяк
новогоднее настроение, Маланка, Щедрый вечер, Старый Новый год, Музыка, щедривки

Новогодние праздники в Украине продолжаются. После того, как закончились колядки на Рождество, 7 января, начинают щедровать.

Так, сегодня, 13 января, в Украине празднуют Щедрый вечер или Маланки перед Старым новым годом, который отмечают 14 января.

На Щедрый вечер принято щедровать, желая счастья семье, благополучия и хорошего урожая.

Самой известной на весь мир украинской щедривкой является "Щедрик". Но креме нее есть еще множество красивых песен.

Українські Новини собрали лучшие щедривки для Старого нового года 2020.

Напомним, ранеее Українські Новини писали о том, как приготовить богатую кутью на Щедрый вечер - главное блюдо праздника. 

Лучше всего для создания новогоднего настроения подходит рождественская музыка, главное, чтобы она не надоедала и не вызывала раздражение из-за своей навязчивости, а также публиковали новогодние плейлисты музыки в стиле джаз, спокойной зимней музыки и рождественской музыки

Также Українські Новини собрали поздравления в картинках. 

Тем временем, на Старый Новый год в Украине синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду

Больше новостей о: новогоднее настроение Маланка Щедрый вечер Старый Новый год Музыка щедривки

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