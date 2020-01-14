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14 січня 2020, вівторок, 12:00 12
Судова влада 2020-01-14T12:07:55+02:00
Українські Новини
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Порошенка за заявою 11 депутатів Ради

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Порошенка за заявою 11 депутатів Ради

Елизавета Драбкина
Вищий антикорупційний суд, НАБУ, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо можливого заволодіння державних коштів колишнім Президентом Петром Порошенком за заявою 11 депутатів Верховної Ради.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що 17 грудня 2019 року 11 депутатів Верховної Ради звернулися в НАБУ з депутатським зверненням, в якому повідомили про можливе скоєння злочинів Порошенком та особами з його оточення, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Зазначено, що заяву було отримано представниками НАБУ 18 грудня, але відомості про можливі злочини не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з цим, 9 січня суд зобов'язав НАБУ внести відомості до ЄРДР та відкрити справу.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора відмовився повідомити, чи прийнято рішення за проектом підозри колишньому Президенту Петру Порошенку.

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило Генеральній прокуратурі проект повідомлення про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Порошенко зводив дружину і дочку в модний китайський ресторан BAO, де подають салат з медузи за 549 гривень.

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