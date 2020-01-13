Порошенко сводил жену и дочь в модный китайский ресторан BAO, где подают салат из медузы за 549 гривен

11 января бывший Президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко вместе с женой Мариной и одной из дочерей Евгенией в сопровождении охраны были замечены в ресторане китайской кухни BAO ("БАО"), расположенном на улице Мечникова в Киеве.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Видеозапись данного визита в модное заведение, которое открыл известный телевизионный повар и ведущий шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, опубликовала "Страна".

Порошенко с 57-летней супругой и дочерью расположились в зале возле кухни ресторана. Дверей там как таковых нет, но телохранители стояли у входа в это помещение, чтобы никто не мешал семье насладится блюдами китайской кухни.

Отметим, что 9 января Александре и Евгении, дочкам Порошенко исполнилось 20 лет. Возможно, семья собиралась по этому поводу.

Цены в этом заведении отнюдь не демократичны. К примеру самый дешевый салат из битых огурцов с орехами кешью и кинзой стоит 197 гривен, салат с крабами и креветками обойдется в 457 гривен, а салат из медузы с кунжутом и соусом чили - 549 гривен. Здесь подают легкий суп с черной треской за 487 гривен, а морепродукты гриль в банановом листе за 597 гривен.

Напомним, что во времена президентства Порошенко в сети Интернет часто публиковались фотографии его семейных ужинов в киевских заведениях общественного питания.