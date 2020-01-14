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  • Вітренко підтвердив, що керівництво "Нафтогазу" отримає гігантську премію
14 січня 2020, вівторок, 11:25 9
Політика 2020-01-14T11:54:27+02:00
Українські Новини
Вітренко підтвердив, що керівництво "Нафтогазу" отримає гігантську премію

Вітренко підтвердив, що керівництво "Нафтогазу" отримає гігантську премію

Надежда Комендантова
Юрій Вітренко, Нафтогаз, премії Нафтогазу
Юрий Витренко. Фото: ug-gaz
Юрий Витренко. Фото: ug-gaz

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виплатить керівництву в якості премії 1% від 2,918 млрд доларів, отриманих від компанії "Газпром" (Росія).

Про це повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес, передають Українські Новини.

"За контрактом повинні виплатити. На всю групу буде 1% від отриманих грошей", - сказав він.

Таким чином премія керівництва "Нафтогазу" складе 29,2 млн доларів.

При цьому розмір своєї премії Вітренко не уточнив.

Як повідомляли Українські Новини, Державна компанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" транспортував в Європу перші обсяги газу за новим транзитним контрактом з компанією "Газпром" (Росія).

27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

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