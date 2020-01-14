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14 січня 2020, вівторок, 11:01 12
Верховна Рада і партії 2020-01-14T12:15:02+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" назвала кандидатуру на посаду голови міжнародного комітету замість Яременка

"Слуга народу" назвала кандидатуру на посаду голови міжнародного комітету замість Яременка

Ярина Вацяк
Рада, міжнародний комітет, Слуга народу, Андрій Мережко, Богдан Яременко

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді розглядає кандидатуру свого депутата Олександра Мережка на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва парламенту замість Богдана Яременка (обидва - "Слуга народу").

Про це журналістам повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передають Українські Новини.

"Обговорювалося і прийнято попереднє рішення, що... це були консультації з президентом, з Офісом президента, серед комітетів, ми говорили, власне. Голова фракції Давид Арахамія оголосив пропозицію, що комітет правової політики очолив нинішній заступник Костін (Андрій Костін від" Слуги народу "), а міжнародних справ - Олександр Мережко", - сказала вона.

Кравчук повідомила журналістам за підсумками зборів фракції перед засіданням Ради.

Депутат зазначила, що на зборах вони обговорювали питання порядку денного.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру Костіна на посаду голови правового комітету замість Венедиктової

Раніше Богдан Яременко вибачився за свій скандал, коли він домовлявся про секс з дівчиною за 100 доларів на годину, через українського пранкери під ніком "Джокер".

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