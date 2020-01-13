"Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру Костина на должность председателя правового комитета вместо Венедиктовой

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде решила выдвинуть кандидатуру депутата Андрея Костина для назначения на должность председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики вместо Ирины Венедиктовой.

Об этом первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сказал на брифинге в понедельник, передают Українськi Новини.

"Что касается комитета правовой политики, то наше предложение, которое мы направили в регламентный комитет, это господин Костин - заместитель председателя этого комитета", - сказал он.

Также, по словам Корниенко, внутри фракции до сих пор продолжаются консультации о выдвижении кандидатуры на должность председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо депутата Богдана Яременко и до 20 января фракция намерена определиться с кандидатурой.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову.



Тем временем Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой.