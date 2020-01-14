Долар і євро підскочили на Старий новий рік

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 січня на 7,50 коп. до 24,2174 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,24 коп. до 23,8624 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро підвищився на 12,26 коп. до 26,3806 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 9,67 коп. до 26,9200 UAH/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,8624 24,2174 26,3806 26,9200 3,47 3,98 Максимальний 24,0200 24,5000 26,6500 27,1500 3,80 5,00 Мінімальний 23,7500 24,0500 25,9000 26,6000 2,50 3,84

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 січня, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в суботу на 3 коп. у понеділок знизився на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Також у грудні 2019 року населення продало валюти на 181,5 млн доларів більше, ніж купило.