У центрі Києва проходять акції протесту: поліція стягує сили, частину вулиць перекрито

14 січня столичні поліцейські і нацгвардейцы заступили на посилене чергування, щоб забезпечити мирне проведення запланованих акцій в центрі Києва. Зокрема, Національний Корпус разом з аграріями та фермерами будуть пікетувати Верховну Раду, протестуючи проти ухвалення закону про розпродаж української землі.

Про це повідомляє сайт поліції Києва.

Повідомляється, що сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, у тому числі під будівлею Верховної Ради України.

Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі.

Протест аграріїв у Києві. Фото: Інформатор

Правоохоронці звертаються до організаторів і учасників заходів з закликом дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

Акції протесту приурочені до відновлення пленарних засідань Верховної Ради після канікул. При цьому сьогодні на розгляд земельні законопроекти виноситься не будуть. Мітинги через ринку землі анонсовані з 14 по 17 січня.

Також сьогодні відбудуться перекриття доріг у великих містах.

Учасники акції закликають влади виконати обіцянку і провести всеукраїнський референдум щодо земельного питання.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Учасники акції мали намір встановити намет на проїжджій частині, і спостерігалися сутички з поліцією.

Раніше три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.

Нагадаємо, аграрії вимагають обговорення в суспільстві перед запуском ринку землі.