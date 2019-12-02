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02 декабря 2019, понедельник, 20:06 718
Общество 2019-12-02T20:06:09+02:00
Українські Новини
Аграрии требуют обсуждения в обществе перед запуском рынка земли

Аграрии требуют обсуждения в обществе перед запуском рынка земли

Аграрии, Рынок земли

Созданный Объединенный штаб защиты украинского земли, в который вошли представители более 20 сельскохозяйственных предприятий, общественных объединений и научных работников, обнародовал манифест, в котором провозглашается решительный протест против запуска рынка земли без общественного обсуждения и к восстановлению территориальной целостности страны. Этот манифест обнародован на странице Facebook Объединенного штаба защиты украинской земли.

В манифесте Объединенного штаба защиты украинской земли объявляется решительный протест против любых попыток распродажи земли, вопреки воле народа и вопреки обещаниям президента, что продажу земли не должно происходить без общественного обсуждения этого вопроса.

"Считаем, что закрепление на законодательном уровне модели оборота земель сельскохозяйственного назначения должно происходить только при условии обсуждения этого вопроса в обществе, с обязательным учетом позиции граждан, которые живут и работают на земле. Тех, кто обеспечивает сельскую занятость, наполнение местных бюджетов, продовольственную безопасность государства. Именно об этом говорил Президент в своей предвыборной программе", - говорится в манифесте.

Представители объединения считают, что до полного восстановления территориальной целостности Украины - исключительное право выкупа земель сельскохозяйственного назначения должна иметь только государство. При этом распродажа и любое отчуждение земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности должно быть запрещено.

Аграрии угрожают масштабными акциями протеста, к которым прибегают их коллеги из европейских стран, чтобы защитить свои права.

"Если мы движемся в ЕС, то имеем право на акции протеста, к которым прибегают европейские фермеры - перекрытие дорожного движения на международных трассах, тракторные колонны к правительственным зданиям, бессрочные пикеты и другие мероприятия. До сих протестов прислушиваются чиновники ЕС. Мы заставим прислушиваться и к нам Мы требуем от власти обеспечения действенного народовластия в стране и дать возможность гражданам решать судьбу Украинской земли и судьбу Украины", - говорится в манифесте Объединенного штаба защиты украинской земли.

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