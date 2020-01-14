Смертельний вірус вийшов за межі Китаю: ознаки інфекції і як не захворіти

В той час, як в Україні вже зафіксували декілька випадків смертельних ускладнень від грипу, смертельний вірус в Китаї вже вийшов за його межі і може поширитися по всьому світу. Так, вже зафіксований випадок захворюваності в Таїланді, де був госпіталізований мандрівник з Ухани (Китай) з симптомами цього штаму вірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я дали рекомендації, як не захворіти вірусом з Китаю, пише "КП в Україні".

"Враховуючи те, що відбувається, Генеральний директор ВООЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус проведе консультації з членами Комітету з надзвичайної ситуації і може скликати засідання комітету в найкоротші терміни", - заявили в організації.

Як пізнати хворого

Коронавіруси (CoV) - сімейство вірусів, що викликають захворювання, починаючи від простуди і закінчуючи близькосхідним респіраторним синдромом (MERS-CoV), також тяжким гострим респіраторним синдромом (SARS-CoV).

Коронавіруси є зоонозними, тобто ними заражаються і тварини, і люди. Наприклад, SARS-CoV передався людям від кішок, а MERS-CoV - від верблюдів.

У Китаї з'явився штам з цього сімейства. Раніше його у людей не знаходили.

У ВООЗ розповіли, як виявити хворого цим коронавірусом. Геном вивчили і створили тест. Він за шість - вісім годин визначає, чи цим вірусом інфікований хворий.

Ознаки інфекції

В легкій формі:

респіраторні симптоми;

лихоманка;

кашель;

задишка;

утруднене дихання.

У тяжкій формі:

пневмонія;

тяжкий гострий респіраторний синдром;

ниркова недостатність і навіть смерть.

Як уникнути хвороби:

регулярно мийте руки;

прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхання;

м'ясо та яйця готуйте довго, при високих температурах;

уникайте людей із симптомами респіраторних захворювань (кашель, чхання);

не ходіть до місця проживання диких тварин (ферми, ринки, ліс).

Як заразилися китайці

Китайці хворіють нової пневмонією з середини грудня. До нового року в лікарні Уханя потрапили 27 людей з інфекцією. У них підвищилася температура, ускладнилося дихання. Ці люди до хвороби відвідали оптовий ринок морепродуктів. У багатьох хворих були торгівельні точки в цьому місці.

10 січня повідомили, що в Гонконзі госпіталізували ще шістьох з симптомами вірусу або пневмонії, яку він викликає. Прибули вони з Уханя, де до цього часу вже 59 осіб лежали в лікарні з підозрою на коронавірус.

11 січня помер перший хворий. Коронавірус виявили у 41 людини, семеро - у тяжкому стані, двоє одужали і залишили лікарню. Місцевий інфекціоніст оцінив ризик поширення хвороби.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні від ускладнень грипу померла породілля, її дитину врятували.

З 16 по 22 грудня 163 тис. осіб захворіли на грип та гострі респіраторно-вірусні захворюваннями.

Українські Новини також писали про те, як захиститися від грипу в піковий період.