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14 січня 2020, вівторок, 08:15 23
Події 2020-01-14T09:30:02+02:00
Українські Новини
Масштабний прорив труби біля Ocean Plaza: сім осіб у лікарні

Масштабний прорив труби біля Ocean Plaza: сім осіб у лікарні

Надежда Комендантова
ТРЦ
Прорив труби біля ТРЦ. Фото: ГУ ДСНС в Києві/Facebook
Прорив труби біля ТРЦ. Фото: ГУ ДСНС в Києві/Facebook

Внаслідок прориву тепломережі в Голосіївському районі Києва постраждали десять осіб, семеро з яких знаходяться в лікарні.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Києві в Facebook.

"За інформацією служби 103 внаслідок події постраждали 10 осіб. Трьом з них допомогу надали на місці, семеро перебувають у лікарні", - сказано в повідомленні.

Рятувальники уточнили, що з маршрутного таксі, яке провалилося у яму, і тролейбуса, який стояв поруч, евакуювали сім осіб. Пізніше витягли і сам мікроавтобус.

З приміщення торгового центру рятувальники винесли на руках шість чоловік.

Зараз комунальні служби проводять ремонтно-відновлювальні роботи.

 

Як повідомляли Українські Новини, біля Ocean Plaza 13 січня сталася масштабна аварія тепломережі: автомобілі провалюються в асфальт, є постраждалі. з ТРЦ Ocean Plaza ввечері екстрено евакуювали людей.

За даними рятувальників, внаслідок прориву труби гаряча вода потрапила також у магазин Ашан і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza, відвідувачів евакуювали. Також рятувальники евакуювали з маршрутного таксі, яке провалилося під асфальт, 4 пасажира, а також 3-х громадян з рядом стоїть тролейбуса.

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