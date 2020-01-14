Масштабний прорив труби біля Ocean Plaza: сім осіб у лікарні

Внаслідок прориву тепломережі в Голосіївському районі Києва постраждали десять осіб, семеро з яких знаходяться в лікарні.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Києві в Facebook.

"За інформацією служби 103 внаслідок події постраждали 10 осіб. Трьом з них допомогу надали на місці, семеро перебувають у лікарні", - сказано в повідомленні.

Рятувальники уточнили, що з маршрутного таксі, яке провалилося у яму, і тролейбуса, який стояв поруч, евакуювали сім осіб. Пізніше витягли і сам мікроавтобус.

З приміщення торгового центру рятувальники винесли на руках шість чоловік.

Зараз комунальні служби проводять ремонтно-відновлювальні роботи.

Як повідомляли Українські Новини, біля Ocean Plaza 13 січня сталася масштабна аварія тепломережі: автомобілі провалюються в асфальт, є постраждалі. з ТРЦ Ocean Plaza ввечері екстрено евакуювали людей.

За даними рятувальників, внаслідок прориву труби гаряча вода потрапила також у магазин Ашан і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza, відвідувачів евакуювали. Також рятувальники евакуювали з маршрутного таксі, яке провалилося під асфальт, 4 пасажира, а також 3-х громадян з рядом стоїть тролейбуса.