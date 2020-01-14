Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу

Заробітна плата прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який ходить "у домашньому" в Кабміні, за грудень становила 76 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гончаруку в грудні, становила 76 190 гривень, з них посадовий оклад – 20 000 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 20 000 гривень, премія - 20 000 гривень, премія за листопад - 16 190 гривень.

Сума утриманих податків становила 14 857 гривень.

Фактична сума, отримана прем'єром, становила 61 333 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук був в одноденній відпустці 2 січня. Гончарук не зустрічав Новий рік разом з Президентом Володимиром Зеленським у Буковелі.

Також Володимир Зеленський запросив Андрія Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той віддав перевагу Швейцарії.

А у вересні новий прем'єр-міністр Гончарук привітав школярів з 1 вересня і прокотився на самокаті в будівлі Кабміну.