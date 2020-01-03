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03 января 2020, пятница, 11:53 272
Кабмин 2020-01-03T11:53:28+02:00
Українські Новини
Гончарук ходит "в домашнем" в Кабмине

Гончарук ходит "в домашнем" в Кабмине

Иван Косякин
Алексей Гончарук, Кабмин, Кабинет Министров Украины, Михаил Федоров, Одежда
Алексей Гончарук. Фото: КМУ
Алексей Гончарук. Фото: КМУ

Премьер-министр Алексей Гончарук ходит "в домашнем" в Кабинете Министров.

Об этом сообщил в интервью интернет-изданию "Радио Свобода" вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передают Українські новини.

"У нас очень дружеские отношения. Он сам очень часто ходит, как мы все в семьях называем, "в домашнем", - сказал Федоров.

Сам Министр отметил, что носит одежду в повседневном стиле на работе и держит костюм в шкафу в кабинете.

"Когда есть встреча, например, с донорами, как приезжают из другой страны, то надеваю костюм", - подчеркивает член правительства.

Федоров заявил, что не переодевается в деловой костюм при встрече с премьером, как и сам Гончарук.

"Мне нравится, мы всегда так говорили, когда молодыми были еще, что я в "домашнем" - ничего страшного. Он ходит конечно, как сейчас, в кроссовках может быть. Но когда у него встреча, он переодевается", - добавляет министр.

Как сообщали Українські новини, в сентябре новый премьер-министр Гончарук поздравил школьников с 1 сентября и прокатился на самокате в здании Кабмина.

24 декабря министр юстиции Малюська заявил, что может обойтись и без зарплаты - если жена не убьет.

Больше новостей о: Алексей Гончарук Кабмин Кабинет Министров Украины Михаил Федоров Одежда

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