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13 січня 2020, понеділок, 19:28 7
Судова влада 2020-01-13T20:00:02+02:00
Українські Новини
Завідуючій господарством Одеського коледжу повідомили про підозру

Завідуючій господарством Одеського коледжу повідомили про підозру

Анна Рудык
пожежа в коледжі, Пожежа в Одесі, смертельна пожежа
Пожежа в Одесі. Фото: Думська
Пожежа в Одесі. Фото: Думська

Прокуратура Одеської області повідомила завідуючій господарством Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, під час пожежі в якому загинули 16 осіб, про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу).

За інформацією слідства, через неналежне виконання службовою особою своїх безпосередніх обов'язків щодо забезпечення пожежної безпеки, у приміщенні навчального закладу виникла пожежа.

Завідувач господарством, на думку слідства, не прийняла заходів щодо фактичного усунення наявних порушень і не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день трагедії.

Незважаючи на наявність не усунених порушень вимог пожежної безпеки, зазначена особа, як член комісії, погодилася з її висновком про готовність навчального корпусу коледжу до нового навчального року.

На даний момент вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі упізнали тіла всіх 16 загиблих у пожежі в Одеському коледжі.

Раніше Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі. А Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування пожежі в одеському коледжі і доручив їй відзвітувати про результати до 20 грудня.

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