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13 січня 2020, понеділок, 18:54 15
Економіка 2020-01-13T19:17:23+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після вихідних знову обвалилася

Гривня на міжбанку після вихідних знову обвалилася

Анна Рудык
Курс валют, Міжбанк, курс гривні
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в суботу на 3 коп. в понеділок знизився на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,90-23,94 UAH/USD, потім котирування зросли до 23,94-23,96 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,05-24,09 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 1,39% з 23,74 UAH/USD до 24,07 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 січня, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

Раніше, перед вихідними, курс гривні на міжбанку знизився до 23,98 UAH/USD.

Крім того, Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

А обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, скоротився на 2,8% з 999,755 млрд гривень станом на 1 грудня до 972,256 млрд гривень на 1 січня.

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